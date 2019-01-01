Пасха 2019: топ-5 способов оригинально украсить яйца

Пасха 2019 становится все ближе, а значит, пора подумать о пасхальном столе, а именно об одном из главных атрибутов – крашеных яйцах.

Никто точно не знает, где появилась традиция красить яйца на Пасху, но популярна она во всем мире. В разных странах есть традиционные техники росписи яиц, которые основаны давным-давно и передавались с поколения в поколение. Также появляются новые техники, чтобы разнообразить свой привычный пасхальный стол. Кроме того становятся популярными не только куриные или перепелиные яйца, а и деревянные и шоколадные.

ONLINE.UA собрал самые интересные способы украсить яйца, чтобы никого из своих гостей не оставить равнодушным.

Украинские писанки

Традиционным пасхальным яйцом для Украины является писанка. В рисунок на яйце закладывается глубокий смысл, рисунки эти отличаются в разных областях. Создают писанки с помощью воска и краски.

Способ приготовления:

Процедура росписи такого яйца довольно сложная и затратная по времени: с помощью специального инструмента на скорлупу наносят восковой рисунок, после чего яйцо погружают в краску и так несколько раз с разными красителями. В конце воск расплавляют над огнем и вытирают – писанка готова.

Окрашивание луковой шелухой с оттиском живых растений

Одним из самых популярных в Украине, да еще и самым экологическим, является окрашивание яиц с помощью луковой шелухи. Такие яйца можно встретить на каждом украинском пасхальном столе. Чтобы разнообразить привычный окрас можно сделать яйца с оттиском живых растений. Этот способ является довольно простым и легким.

Способ приготовления:

Для приготовления вам понадобится два стакана воды и шелуха примерно от восьми луковиц. Красочный навар нужно делать на протяжении 2-3 часов. Чтобы получились яйца с оттиском растений, вам понадобятся фрагменты живых растений или вырезанные с бумаги листочки и цветочки. Эти трафареты нужно наложить на яйцо и сверху надеть капроновый чулок или марлю. Концы мешочка скрепить ниткой или резинкой и опустить в кастрюлю с отваром. Варите яйца на медленном огне около 10 минут. По готовности снимите трафарет и чулки и получите оригинальные экологические яйца.

Мраморные яйца

Популярными среди украинцев также являются яйца, крашенные пищевыми красителями. Оригинальным решением и украшением стола станут мраморные яйца, которые можно приготовить с помощью пищевых красителей темных и светлых оттенков.

Способ приготовления:

Яйца заранее отварить. Вареное яйцо опустить на несколько минут в раствор с пищевым красителем светлого цвета. Когда они обретут нежный окрас, их необходимо достать и протереть сухой салфеткой. В раствор с темным красителем необходимо добавить столовую ложку подсолнечного масла и перемешать, чтобы масляное пятно разбилось на маленькие горошинки. Окуните яйцо в раствор с маслом и красителем, покатайте его по пиале круговыми движениями и сразу вынимайте. Мраморный эффект получится с нежными переливами, если макать в масляный раствор только раз.

Яйца в горошек

Необычно и ярко на вашем пасхальном столе будут смотреться яйца в горошек. Особенно такие крашенки придутся по душе детям, которые с энтузиазмом будут выбирать самое красочное и крепкое яйцо. Для приготовления вам понадобятся пищевые красители, изолента, дырокол и обязательно яйца белого цвета.

Способ приготовления:

Для создания нарядных яиц в горошек их нужно отмыть от всех загрязнений и сварить вкрутую. Пока яйца остывают, с помощью дырокола необходимо сделать кружочки с изоленты и приклеить их плотно к скорлупе, хорошенько прогладив каждый горох пальцем. Далее яйцо окрашивается обычным способом. После высыхания, изоленту аккуратно снимаем и получаем нарядные яйца в белый горошек. Для тех, кто хочет сделать свой стол более выразительным с помощью яркого гороха, понадобится карандаш с ластиком. Просто окуните ластик в краску и нанесите на скорлупу. Оставьте на 10-15 минут, чтобы яйцо высохло. Важно, чтобы размер дырокола и ластика совпадали. После высыхания яйцо можно натереть подсолнечным маслом, тогда оно будет не только ярким, но и блестеть.

Пасхальный декупаж

Живописно красивыми станут яйца, украшенные с помощью техники декупаж. Тем более для их создания требуется немного времени и мало вложений, а результат потешит вас и приятно удивит ваших гостей. Для декпажных крашенок вам понадобится специальная салфетка и яичный белок.

Способ приготовления:

Яйцо нужно отварить вкрутую. Чтобы избежать трещин на скорлупе, в воду можно добавить половину чайной ложки соли. Из салфетки для декупажа вырезать понравившийся рисунок и плотно приложить к скорлупе. Белок взбить до крутой пенки и промокнуть им яйцо. Главное в декупаже – хорошо разгладить все складочки и неровности. Оставляем яйцо сушиться. У вас получился утонченный уникальный дизайн.

Чтобы ваши пасхальные яйца оправдали ожидания, придерживайтесь простых правил: перед варкой подержите яйца около часа при комнатной температуре; варить яйца лучше в соленой воде, тогда они будут лучше очищаться; перед покраской протрите скорлупу мыльным раствором или спиртом.

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