Интервью экс-президента Кравчука российскому СМІ вызвало скандал в Украине

Леонід Кравчук (фото ТАСС)

Вчерашнее интервью экс-президента Леонида Кравчука российскому сайту «РИА Новости», в котором он предложил снять экономическую блокаду оккупированного Крыма, вызвало острый резонанс в Украине. Как сообщает ONLINE.UA особое возмущение вызвало то, что бывший глава государства высказался за решение вопросов с оккупационными властями «цивилизованным рыночным путем». Прежде всего, речь идет о подаче воды и электричества на полуостров.

По мнению Леонида Кравчука, если Украина не наладит нормальные отношения с жителями Крыма, то они привыкнут, что Украины с ними нет». Свою позицию экс-президент аргументирует наличием дипломатических и экономических отношений между Москвой и Киевом.

«Так почему же тогда с Крымом у нас не может быть цивилизованных торгово-экономических отношений на рыночных принципах?» – задает риторический вопрос Кравчук.

Предложение бывшего президента получила острую реакцию среди многих известных политиков, журналистов и общественных деятелей. Все они резко осудили Леонида Кравчука. По мнению противников возобновления поставок днепровской воды, приняв идею Кравчука, Украина тем самым сделает оккупацию полуострова бессрочной. Ведь нехватка воды, которая делает невозможным развитие сельского хозяйства Крыма, является одной из крупнейших проблем российской власти.

К тем, кто осудил Кравчука за непатріотичну позицию, входят: Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Ирина Геращенко, Олег Медведев, Тарас Березовец.

Напомним, что по информации ONLINE.UA, глава украинского правительства Владимир Гройсман пригрозил России экономической войной в ответ на запрет экспорта нефти и нефтепродуктов в Украину.