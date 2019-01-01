В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Парубия

Андрій Парубій (Фото: Вікіпедія)

Народный депутат от партии «Возрождение» Валерий Писаренко объявил о начале сбора подписей за отставку спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом Писаренко написал на своей Facebook-странице, информирует ONLINE.UA.

Комментарий депутата по этому поводу выглядит следующим образом:

«Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности Председателя Верховной Рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности», – пишет Писаренко.

Объясняя мотивы своей инициативы, депутат не забыл упомянуть, что она не связана с работой в команде Зеленского. «Просто пришло время», – добавил Валерий Писаренко.

На сайте Верховной Рады сообщается, что аппарат ВР, руководствуясь ч.1 и п.2 ч.2 ст.76 Регламента, выдал депутату официальные подписные листы для сбора подписей парламентариев.

Для того, чтобы инициатива Писаренко была рассмотрена в стенах Верховной Рады, ему надо собрать 150 подписей депутатов. Для отставки председателя парламента достаточно простого большинства – 226 депутатов.

Считается, что Валерий Писаренко тесно связан с бывшим заместителем главы Администрации президента Януковича Андреем Портновым. Впервые они стали депутатами Рады, пройдя по списку «Батькивщины» в 2007 году. Впоследствии они перешли в ряды «регионалов». Писаренко был одним из тех, кто голосовал за «диктаторские законы» 16 января 2014 года.

Напомним, что известный юрист и депутат Леонид Емец обосновал, почему основания для роспуска завершаются 27 апреля, а не 27 мая, как большинство считает.