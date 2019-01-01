Сутки в зоне ООС: уничтожено четырех оккупантов

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В течение 23 апреля российские оккупационные войска 9 раз открывали огонь из разных видов вооружений, из них дважды – используя запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС, боевики обстреливали расположения подразделений Вооруженных сил Украины из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В зоне оперативно-тактического группировки «Восток» было зафиксировано 7 обстрелов со стороны боевиков:

В районе с. Гнутове – из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов;

минометов, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов; Вблизи с. Верхньоторецьке – из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов (2 обстрелы);

минометов, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов (2 обстрелы); Возле г. Марьинка – из гранатометов и стрелкового оружия,

В районе н.п. Богдановка и Чермалык – из станковых противотанковых гранатометов;

Вблизи с. Пески – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» боевики дважды обстреляли позиции воинов ВСУ:

Вблизи с. Луганское – из крупнокалиберных пулеметов;

Возле с. Южное – из автоматического стрелкового и снайперского оружия;

В результате обстрелов один украинский воин погиб, еще один получил ранение.

По данным разведки, в течение 23 апреля уничтожено 4 оккупантов, еще 4 ранены.

Напомним, что по информации ONLINE.UA 22 апреля за сутки на линии соприкосновения погиб один украинский военный.