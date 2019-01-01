Сутки в зоне ООС: уничтожено четырех оккупантов

В течение 23 апреля российские оккупационные войска 9 раз открывали огонь из разных видов вооружений, из них дважды – используя запрещенные Минскими соглашениями
В зоне оперативно-тактического группировки «Восток» было зафиксировано 7 обстрелов со стороны боевиков:
- В районе с. Гнутове – из
120-ммминометов, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов;
- Вблизи с. Верхньоторецьке – из
82-ммминометов, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов (2 обстрелы);
- Возле г. Марьинка – из гранатометов и стрелкового оружия,
- В районе н.п. Богдановка и Чермалык – из станковых противотанковых гранатометов;
- Вблизи с. Пески – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» боевики дважды обстреляли позиции воинов ВСУ:
- Вблизи с. Луганское – из крупнокалиберных пулеметов;
- Возле с. Южное – из автоматического стрелкового и снайперского оружия;
В результате обстрелов один украинский воин погиб, еще один получил ранение.
По данным разведки, в течение 23 апреля уничтожено 4 оккупантов, еще 4 ранены.
Напомним, что по информации ONLINE.UA 22 апреля за сутки на линии соприкосновения погиб один украинский военный.