Янукович собирается вернуться в Украину

Віктор Янукович (Фото: Известия)

Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в Украину. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк в интервью российской газете «Известия», информирует ONLINE.UA.

По словам защитника экс-президента, Янукович рассчитывает на то, что суд снимет с него обвинения в государственной измене.

«После смены власти в Киеве появляется шанс, что процесс против Виктора Януковича перестанет быть политизированным», – заявил Сердюк.

Адвокат бывшего президента-беглеца рассматривает его пребывание в России как временное и вынужденное. Однако, Виталий Сердюк пока не может уверенно сказать, когда именно его клиент вернется в Украину. По его мнению, для этого нужна смена политических элит, а также полная отмена уже объявленного приговора.

Напомним, что 24 января 2019 года решением Оболонского районного суда бывший президент Янукович был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Решение суда сейчас находится на стадии апелляции.

Как сообщал ONLINE.UA 22 апреля Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. В ответ, в штабе Зеленского заявили, что не нуждаются в таких «поздравлений» от экс-президента.