Зеленского пригласили в штаб-квартиру НАТО: что происходит

Єнс Столтенберг (фото — flickr.com)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его посетить штаб Альянса в ближайшем будущем, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter политика.

"Только что разговаривал с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил его посетить штаб НАТО в ближайшем будущем. НАТО продолжит оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку", — сказано в сообщении Столтенберга.

Стоит отметить, что ранее генеральный секретарь блока заявил, что у Альянса есть "много инструментов для содействия евроатлантической интеграции Украины". Однако он избежал ответа на вопрос о возможности Украины присоединиться в этом году к Программе расширенных возможностей НАТО или даже получить ПДЧ.

"Когда речь идет об Украине, у нас уже есть немало разных инструментов", — сказал генсек, перечислив их: это и Годовая национальная программа и Комиссия Украина-НАТО, и различные партнерские мероприятия.

Как сообщал ONLINE.UA, укаинський лидер Петр Порошенко настоятельно попросил международное сообщество сохранить поддержку Украины на ее пути к ЕС и НАТО и продолжить противостоять агрессии России.