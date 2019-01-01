Руководство Nord Stream 2 начало угрожать властям Евросоюза

Фото: pixabay.com

Руководство российского проекта "Северный поток 2" начало угрожать подать в Суд ЕС, если ему не удастся избежать новых положений, которые "ставят под угрозу миллиарды евро, которые были инвестированы в газопровод.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой Politico.

Сейчас известно, что исполнительный директор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал в письме к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, что, если трубопровод не будет иметь права на отступление от новых газовых правил, "это мероприятие будет дискриминационным (в отношении Nord Stream 2, — ред.) как к инвестору". Кроме того, он добавил, что ЕС может нарушить международный договор.

Что интересно, недавно депутат Бундестага и спикер по вопросам внешней политики германских социал-демократов Нилс Шмид предположил, что проект "Северный поток-2 " может помочь Украине, ведь позволит применить реверсные поставки и экспортировать в Украину часть газа, полученного через этот газопровод.