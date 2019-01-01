Остановить Путина: Тереза Мэй обратилась к Зеленскому с интересным предложением

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому и напомнила о необходимости работать вместе для сдерживания российской агрессии и главы Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу политика.
Отмечается, что Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласил его посетить Великобританию "при первой возможности".
"Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы наших двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии", — говорится в заявлении.
Кроме того, она заверила Зеленского в намерении укреплять двусторонние отношения между Лондоном и Киевом, собеседники договорились оставаться в тесном контакте.
"Она заверила избранного президента Зеленского, что Великобритания будет поддерживать его во время работы на посту главы государства, а также демократическое будущее Украины. Кроме того Великобритания готова продолжать и укреплять наше и без того глубокое сотрудничество в ряде сфер", — рассказали у Мэй.
Как сообщал ONLINE.UА, госсекретарь США Майкл Помпео во время конференции в Вашингтоне заявил, что американская политика сдерживания действий президента России Владимира Путина является одной из самых жестких со времен