Остановить Путина: Тереза Мэй обратилась к Зеленскому с интересным предложением

Остановить Путина: Тереза Мэй обратилась к Зеленскому с интересным предложением

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому и напомнила о необходимости работать вместе для сдерживания российской агрессии и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу политика.

Отмечается, что Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласил его посетить Великобританию "при первой возможности".

"Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы наших двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии", — говорится в заявлении.

Кроме того, она заверила Зеленского в намерении укреплять двусторонние отношения между Лондоном и Киевом, собеседники договорились оставаться в тесном контакте.

"Она заверила избранного президента Зеленского, что Великобритания будет поддерживать его во время работы на посту главы государства, а также демократическое будущее Украины. Кроме того Великобритания готова продолжать и укреплять наше и без того глубокое сотрудничество в ряде сфер", — рассказали у Мэй.

Как сообщал ONLINE.UА, госсекретарь США Майкл Помпео во время конференции в Вашингтоне заявил, что американская политика сдерживания действий президента России Владимира Путина является одной из самых жестких со времен 40-гопрезидента Рональда Рейгана.

Источник: ONLINE.UA Теги: Тереза Мэй, Британия, Владимир Зеленский, РФ, война
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