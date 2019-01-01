Эксперт объяснил, почему Юрию Луценко не стоит держаться за кресло Генпрокурора

Эксперт объяснил, почему Юрию Луценко не стоит держаться за кресло Генпрокурора

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Юрій Луценко (Фото: Вікіпедія)

Директор социологической службы «Украинский барометр» и политический эксперт Виктор Небоженко советует Юрию Луценко не держаться за кресло Генпрокурора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «24 канал».

По словам Небоженко, среди представителей команды Владимира Зеленского и тех, кто его поддерживал в ходе предвыборной кампании, уже есть четыре претендента на должность Генпрокурора. «Тень друга Порошенко» во главе ГПУ новому президенту ни к чему. Поэтому, чтобы заставить Луценко скорее покинуть кресло Генпрокурора, против него или его жены могут открыть уголовное дело. Причем антикоррупционные органы могут придраться к любым вещам: покупке дорогой машины или фантастического успеха жены в бизнесе.

По мнению эксперта, для Луценко будет гораздо выгоднее самому покинуть пост и сразу начать формировать свою политическую силу. Тем самым он обезопасит себя он уголовного преследования.

Впрочем, Небоженко считает, что Юрию Луценко не стоит бояться тюрьмы, поскольку «Украина – мягкая, добрая страна. А он уже сидел при Януковиче».

Напомним, что по информации ONLINE.UA бывший президент Виктор Янукович собирается вернуться в Украину. Перед этим он рассчитывает на отмену приговора суда в государственной измене.

Источник: 24tv.ua Теги: Юрий Луценко, Генпрокуратура, Виктор Небоженко
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