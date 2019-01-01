"Снизьте цену": команда Зеленского выдвинула "Нафтогазу" жесткое требование

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Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского требует в НАК "Нафтогаз" найти возможности для снижения цен на газ для населения с 1 мая. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook "Зе!Команды", передает ONLINE.UA.

Представители Зеленского напомнили, что последние месяцы цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе.

"Поэтому мы призываем НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет Министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее снижение цены газа для населения с 1 мая", — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что с 1 июня Россия может ограничить поставки энергоресурсов в Украину, а с 1 января РФ может быть остановлен транзит газа через Украину, что приведет к значительным финансовым потерям и рискам поставки газа, поэтому "эти вызовы требуют эффективных, быстрых действий и объединения усилий".