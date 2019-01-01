"Это замечательно!: в США похвалили идею Зеленского по Донбассу

"Это замечательно!: в США похвалили идею Зеленского по Донбассу

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Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Экс-помощник госсекретаря США и аналитик Института Маккейна Дэвид Креймер заявил, что идея победителя президентских выборов Владимира Зеленского относительно перезагрузки минского процесса является замечательной. Эксперт также подчеркнул, что путь к установлению мира в Украине зависит от усиления международного давления на Россию.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

По мнению американского аналитика, "ситуация зашла в тупик", поэтому обновление минских договоренностей является подходящей идеей.

"Если у господина Зеленского есть идеи, как это сдвинуть с места, – это прекрасно. Я лично не уверен, что минский процесс – это верный путь. Но это единственный процесс, который существует, и он не включает Соединенные Штаты", — говорит Креймер.

Эксперт добавил, что не уверен относительно присоединения к этому процессу США, ведь "россияне на это не согласятся".

"В США есть замечательный переговорщик – Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента. Это ситуация, когда очевидны виновник и жертва. Виновник – это путинская Россия, а жертва – Украина. Россия вторглась в Украину, а не наоборот. Поэтому надо усилить международное давление на Кремль, чтобы Россия уважала территориальную целостность и суверенитет Украины", – добавил он.

Креймер считает, что Путин не изменит своей политики, пока не будет большего международного давления и дополнительных санкций со стороны США, Канады, ЕС.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что дебаты на стадионе "Олимпийский" имели "ужасную часть", когда шоумен Владимир Зеленский назвал боевиков ОРДЛО "повстанцами".

Источник: Радіо Свобода Теги: США, Владимир Зеленский, Украина, Донбасс, минский процесс
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