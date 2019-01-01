"Это замечательно!: в США похвалили идею Зеленского по Донбассу

Экс-помощник госсекретаря США и аналитик Института Маккейна Дэвид Креймер заявил, что идея победителя президентских выборов Владимира Зеленского относительно перезагрузки минского процесса является замечательной. Эксперт также подчеркнул, что путь к установлению мира в Украине зависит от усиления международного давления на Россию.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

По мнению американского аналитика, "ситуация зашла в тупик", поэтому обновление минских договоренностей является подходящей идеей.

"Если у господина Зеленского есть идеи, как это сдвинуть с места, – это прекрасно. Я лично не уверен, что минский процесс – это верный путь. Но это единственный процесс, который существует, и он не включает Соединенные Штаты", — говорит Креймер.

Эксперт добавил, что не уверен относительно присоединения к этому процессу США, ведь "россияне на это не согласятся".

"В США есть замечательный переговорщик – Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента. Это ситуация, когда очевидны виновник и жертва. Виновник – это путинская Россия, а жертва – Украина. Россия вторглась в Украину, а не наоборот. Поэтому надо усилить международное давление на Кремль, чтобы Россия уважала территориальную целостность и суверенитет Украины", – добавил он.

Креймер считает, что Путин не изменит своей политики, пока не будет большего международного давления и дополнительных санкций со стороны США, Канады, ЕС.