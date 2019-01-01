Генсек ОБСЕ предлагает отправить на Донбасс международных миротворцев

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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер предложил отправить на Донбасс совместный миротворческий контингент ООН и ОБСЕ. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Глава Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе надеется, что избрание в Украине нового президента Владимира Зеленского даст импульс на пути решения проблемы вооруженного конфликта на Донбассе. При этом Томас Гремінгер подчеркнул важность соблюдения положений, подписанных в Минских соглашениях.

По мнению руководителя ОБСЕ, отправка международных миротворцев сталкивается с проблемой различных вариантов видения, где они должны располагаться. В России предлагают отправить миротворческий контингент на линию соприкосновения. Тогда как позиция Украины и США прямо противоположная – военные ООН и ОБСЕ должны контролировать всю территорию ОРДЛО.

Чтобы сблизить эти позиции, необходимо достичь консенсус. После того совместное решение должно пройти успешное голосование в Совете Безопасности ООН. «Пока что позиции слишком разнятся», – заявил Томас Гремінгер.

Напомним, что по данным ONLINE.UA, за минувшие сутки на Донбассе погиб 1 украинский военный. В ответ на обстрелы бойцами ВСУ было уничтожено 4 оккупантов.