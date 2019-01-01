Что будет с ценами на топливо в Украине - прогноз эксперта

Что будет с ценами на топливо в Украине - прогноз эксперта

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Фото: pixabay.com

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар оценил возможные последствия для Украины после того, как Беларусь с 23 апреля приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива через некачественную нефть из России. Он также объяснил, как это событие повлияет на украинских водителей и цены на бензин, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам эксперта, сейчас наблюдается рост цены на топливо на фоне повышения цены на нефть. Похожая ситуация в стране происходила в прошлом году, когда цена на нефть выросла почти до 80 долларов за баррель. Гончар пояснил, что цена на топливо в Украине падает через некоторое время после снижения цен на нефть.

"Мы имеем возможность делать альтернативные поставки нефти и нефтепродуктов, хотя, безусловно, это будет дороже. Рост цен будет иметь место, но он не будет таким ужасным", – заявил Михаил Гончар.

Кроме того, эксперт отметил прочную позицию гривны на сегодня и добавил, что в случае, если стабильность гривны будет наблюдаться и далее, то цена на бензин может вырасти на несколько гривен, но не больше.

"Если произойдут какие-то действия по валютному курсу на фоне всех этих разборок с "Приватбанком", если произойдет падение гривны к доллару, то рост цен будет более серьезным", – добавил Гончар.

Как сообщал ONLINE.UA, с 23 апреля Беларусь приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива из-за некачественной нефти из России. Стоит отметить, что также вынужденно был прекращен экспорт этого топлива и в Польшу, и в Прибалтику.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, цены, топливо, рынок, РФ
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