В России выпустят монету в честь победы Зеленского

Володимир Зеленський після оголошення результатів екзит-полу (Фото: РИА Новости)

В России выпустят серебряную монету с изображением Владимира Зеленского. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «РИА Новости», монета будет отчеканена к инаугурации нового украинского президента.

Представители российской компании «Арт-Грани» заявили, что количество монет в серии под названием «Слуга народа» будет ограничено. Вес одной монеты составит 1 кг. По замыслу автора идеи, она должна стать символом надежды на улучшение отношений России и Украины».

На аверсе монеты изображен Владимир Зеленский в обрамлении надписей «Слуга народа» и «Владимир Зеленский». Реверс изделия украшает герб Украины, дата победы на выборах и надпись «Президент Украины». Серия будет лимитирована 25 экземплярами.

«В нашей компании существует традиция – увековечивать в металле важные события и выдающихся людей истории и современности. Несколько лет назад мы запустили проект под названием «Мировые лидеры», посвященный главам государств. В послужном списке компании «Арт-Грани» – монета с барельефом Владимира Путина; изделия, посвященные президентам Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и других республик. Отдельные монеты были отчеканены в честь инаугурации президента США Дональда Трампа в 2017 году», – рассказал директор компании Владимир Васюхін.

Напомним, что по информации ONLINE.UA Зеленского пригласили с официальным визитом в штаб-квартиру НАТО, а также в Германию по приглашению Ангелы Меркель.