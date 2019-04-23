Шокирующая сумма: сколько будет стоить переезд Зеленского с Банковой

Экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос Администрации президента с улицы Банковой в Киеве будет стоить десятки миллионов долларов. Как известно, эту идею недавно предложил будущий президент Украины Владимир Зеленский, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам эксперта, для того, чтобы переехать нужно построить новую инфраструктуру.

"Кто говорит, что вот есть коворкинг-спейсы. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой, и конечно не 427 человек", – пояснил он.

По мнению Шимкива, теоретически возможно перевезти все с АП, но на это необходимо потратить время и ресурсы. Он высказал предположение, что переезд можно организовать за год. Однако, остается вопрос денег и бюджета.

"Это можно сделать или за чьи-то деньги, или за деньги бюджета. В этом году, насколько я знаю, таких расходов в госбюджете не предусмотрено", — пояснил он.

Кроме того, Шимкив рассказал, что усложняет переезд: это поиск здания с большими залами для проведения встреч и приема делегаций и иностранных коллег, а также поиск места для архива с документами, библиотеки, кабинетов для 400 сотрудников. Кроме того, нужно будет установить специально оборудованные комнаты с дополнительным оборудованием, которое не позволяет снимать аудио или любой другой сигнал.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее команда Владимира Зеленского озвучила план по борьбе с коррупцией.