Какие фракции категорически против досрочных выборов в Раду – список

Максим Бурбак (Фото: сайт Народного фронту)

В Верховной Раде становится все меньше желающих отправиться на досрочные выборы. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», с резким заявлением против возможного роспуска парламента сегодня выступили две крупные фракции – БПП и «Народный фронт».

В тексте совместного заявления, оглашенного с трибуны Верховной Рады, сообщается:

«Верховная Рада пойдет на очередные выборы в октябре, как это предусмотрено в Конституции... Любые попытки распустить парламент в этой время – вредные и незаконные. Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица», – заявил председатель фракции «Народного фронта» Максим Бурбак.

Обе фракции – БПП и НФ выразили поддержку председателю Рады Андрею Парубию, за отставку которого вчера начали собирать подписи среди депутатов. Как сообщил Бурбак, до октября Парубий останется на своей должности, поскольку это залог удержать проукраинское большинство до парламентских выборов и гарантия неизменности национального и внешнеполитического курса государства.

Напомним, что фракции «Блока Петра Порошенко» (135 депутатов) и «Народного фронта» (81 депутат) являются крупнейшими в парламенте. Поэтому можно предположить, что без их согласия противникам Парубия не удастся найти 226 голосов за его отставку.

Как вчера сообщал ONLINE.UA, депутат Валерий Писаренко начал собирать подписи за снятие Андрея Парубия с должности председателя Верховной Рады. Чтобы этот вопрос был поставлен на голосование, Писаренко необходимо заручиться поддержкой не менее 15 парламентариев.