"Он будет играть": советник Зеленского объяснил, почему против его встречи с Путиным с глазу на глаз

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Советник по безопасности и обороны в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также пытаться договориться о чем-то с пророссийскими оккупантами на Донбассе.

Своим мнением он поделился в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

Апаршин считает, что любые переговоры с Путиным нужно вести только с представителями "сильных стран, с которыми он не сможет играть".

"Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате (с глазу на глаз — ред.). Я не верю, что потом Путин будет что-то нам гарантировать. Я не верю ему", — пояснил Апаршин, отметив, что такие переговоры были бы бесперспективными. — Я бы никогда не сел за стол переговоров один-на-один с Путиным. Это проигрышный вариант".

Кроме того, советник Зеленского подчеркнул, что никогда не поддержит позицию, если кто-то посоветует новоизбранному президенту вести переговоры с боевиками оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми", — заявил Апаршин.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее кум Путина Виктор Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно. Такой была его реакция на намерение Владимира Зеленского исключить политика из числа участников переговоров.