Депутат Рады устроил политический перфоманс под Мариинским дворцом (ФОТО)

Перфоманс депутата Гончаренка проти Зеленського та Коломойського (ФОТО: Facebook)

Политические акции представителей новой оппозиции достигли уровня арт-перфоманса. Как сообщает ONLINE.UA сегодня в 11 часов перед Мариинским дворцом народный депутат Алексей Гончаренко (фракция БПП) устроил акцию, во время которой привязал к воротам этого исторического здания провокационный баннер с изображением Владимира Зеленского и Игоря Коломойского.

Сюжет баннера не мог не привлечь внимание парламентских фотокорреспондентов. Как можно заметить, изображение, представленное Гончаренко, копирует знаменитое граффити на Берлинской стене – поцелуй Леонида Брежнева и Эрика Хонеккера, многолетнего председателя ГДР.

Напомним, что Алексей Гончаренко, до того как стать одним из наиболее активных сторонников Петра Порошенко, долгое время был членом Партии регионов. В 2005 году будущий депутат БПП отстаивал право использования русского языка в качестве «рабочего» в одесской мэрии и других муниципальных органах Одессы. Политические убеждения Гончаренко резко изменились после начала Евромайдана, во время которого он перешел на сторону оппозиции.

В 2014 году Алексей Гончаренко принимал активное участие в освещении событий захвата Крыма и Донбасса российскими войсками. В РФ против него некоторое время было открыто уголовное производство «за участие в сожжении людей 2-го мая 2014 г».

По информации ONLINE.UA российская компания «Арт-Грани» выпустит серебряную монету в честь победы Владимира Зеленского.