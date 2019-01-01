Снижение цены на газ: в Кабмине сообщили украинцам хорошую новость

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В Кабмине сообщили, что снижение цены на газ на 300 гривен с 1 мая может быть не последним. С данным заявлением выступил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства 24 апреля, передает ONLINE.UA.

"На прошлом заседании правительства я сказал, что если "Нафтогаз" не снизит цену на газ, исходя из того, что рыночная цена снизилась, то я предложу правительству уволить главу правления "Нафтогаза" (Андрея Коболева — ред.)", — сказал Гройсман.

Как известно, в НАК заявили, что они уменьшают с первого мая на 300 гривен цену за тысячу кубов.

"Я думаю, что это не последнее снижение, рынки показывают снижение. И дальше будем смотреть, как открыто будет действовать "Нафтогаз", — добавил глава Кабмина.

Напомним, 22 апреля "Нафтогаз" заявил, что компания совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 гривен за тысячу кубов (конечная розничная цена).

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава НАК заявил, что РФ может устроить масштабный газовый кризис.