"Путин - сказочный дол ***": в России разгорелся новый скандал

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В России разгорелся новый скандал — жителя Новгородской области Юрия Картижева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону о неуважении к власти за два поста "ВКонтакте", в которых он якобы написал "Путин – сказочный *******".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Медуза".

По данным российских СМИ, мужчина на своей странице в "ВКонтакте" постоянно критикует российскую власть. 31 марта Картижев опубликовал на своей странице два видео о власти РФ.

"Одно из них рассказывало о том, что правительство России решило оказать Киргизии безвозмездную помощь в размере 30 миллионов долларов; второй ролик – опрос жителей Костромы про "Единую Россию". Согласно приложенными к делу скриншотами, оба видео Картижев подписал "Путин – сказочный *******".Картижев подтвердил "Медузе", что публиковал ролики, но уточнил, что в постах ругани не было, мол, он написал "Путин – сказочный дол...", а это может означать что угодно, вплоть до "Путин – сказочный долгожитель", — сказано в сообщении.

По словам самого мужчины, надпись "Путин – сказочный *******" на его странице оставили полицейские, которые якобы взломали его страницу и отредактировали посты.

Как сообщал ONLINE.UA, гражданина РФ, юриста Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за то, что он сделал репост записи журналиста Аркадия Бабченка в Telegram. Стоит отметить, что мужчину арестовали еще в прошлом году, в апреле.