Майские праздники в Киеве: топ-5 мест, где разрешено жарить шашлык

Майские праздники в 2019 году совпали с пасхальными выходными, и за пять дней у многих появится желание отправится в живописный уголок Киева, уединиться там от городского шума и пожарить шашлык. Как известно, в столице за самовольное разжигание костра предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен, поэтому к выбору места для маевки лучше подойти с ответственностью.

В Киеве совершенно законно можно пожарить шашлык в 38 рекреационных зонах, которые располагаются на окраинах города. С полным списком разрешенных мест можно ознакомиться по ссылке. ONLINE.UA собрал лучшие локации, где можно не только полакомиться жаренным на мангале мясом, но и полюбоваться живописной природой.

Зона отдыха Нивки

Зона отдыха Нивки находится на выезде из Киева с правой стороны Брест-Литовского шоссе. Здесь есть много беседок, которые можно арендовать, и специальные места для жарки шашлыка. Но бывалые советуют брать свой мангал, чтобы не пришлось долго ждать заветного блюда. В зоне отдыха Нивки в основном сосновый лес, рядом расположено небольшое озеро, возле которого приятно отдыхать всей семьей. Для любителей рыбалки есть специально оборудованные места.

Добраться до Зоны отдыха Нивки можно по Житомирскому шоссе. Для тех, кто едет на общественном транспорте, нужна остановка совхоз Нивки.

Конча-Заспа

Конча-Заспа находится в Голосеевском районе Киева. Здесь леса и парки расположились вдоль правого берега Днепра. В районе Конча-Заспы вы найдете несколько зон отдыха: Березовый гай, Лесной колодец, Сосновый бор, Добро пожаловать, Уют, Приветная и Конча-Заспа. Здесь отдыхающих порадуют удобные площадки для приготовления шашлыков, на которых есть места для разжигания костров, а также лавочки, столы и баки для мусора. Кроме того, вас ожидает живописный вид на Днепр.

Добраться до Конча-Заспы можно по столичному шоссе собственным транспортом, или общественным от метро Выдубичи.

Зона отдыха Виноградарь

Для жителей жилого массива Виноградарь одноименная зона отдыха является любимым местом для прогулок и вылазок с друзьями, ведь находится ближе всего к многоквартирным домам. Здесь вас ожидает густой лес, оборудованные места для отдыха и приготовления шашлыка. Для посетителей с детьми есть много плюсов: детская площадка, веревочный парк на деревьях, батуты и даже пони. Но будьте готовы к тому, что на праздники в зоне отдыха Виноградарь будет очень много отдыхающих из-за пешей доступности к жилому массиву.

Добраться до пересечения улицы Косенко, проспектов Гонгадзе и Свободы на троллейбусах №24, 25 и 26 или на маршрутках № 26, № 437 от станции метро Нивки, № 25 от станции метро Петровка, № 24 – от станции Минская.

Зона отдыха Березка

Расположилась зона отдыха Березка на левом берегу Киева на улице Братиславской. Отдыхающих она поражает неимоверно красивой березовой рощей, окруженной сосновым лесом. Парк оборудован деревянными навесами со столами и лавками, столиками-пеньками, мусорными урнами. Приятным бонусом станет наличие парковки. Здесь нет специально оборудованных мест для приготовления шашлыка, поэтому мангал лучше взять с собой.

Доехать можно от ст. м. Черниговская на 416 или 6 автобусе до остановки Крайняя.

Зона отдыха Хутор

Возле станции метро Красный хутор в Дарницком районе столицы летом 2018 года появилась новая зона отдыха Хутор. Коммунальщики обустроили тут места для разведения костра, установили лавочки, накрытия от дождя, мусорные урны и другую лесную мебель. В целом здесь сделали 14 зон отдыха, где можно безопасно и с комфортом отдохнуть с семьей и друзьями.

Добраться до зоны отдыха довольно просто, нужно лишь доехать до метро Красный Хутор.

Помните, что разведение костра в неустановленных местах может привести не только к штрафу, но и к масштабному лесному пожару.

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