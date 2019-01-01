Готовим наручники: в ГПУ рассказали, как встретят Януковича

Готовим наручники: в ГПУ рассказали, как встретят Януковича

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Юрій Луценко (Фото: Delo.ua)

Генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на желание Януковича вернуться в Украину. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook главы ГПУ, Луценко ждет Виктора Федоровича «с конвоем и наручниками».

Генпрокурор также написал, что рад намерениям бывшего президента вернуться на родину. По словам Луценко, в Украине Януковича ждет «не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт за организацию расстрелов на Майдане».

В своем посте в Facebook глава ГПУ выразил сожаление, что Верховная Рада дважды не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Очевидно, это дало бы возможность значительно расширить количество судебных приговоров.

Напомним, что адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиент намерен вернуться в Украину. Это, по мнению защитника, может произойти после того, как суд снимет с бывшего президента обвинения в государственной измене.

Как известно, в январе этого года решением Оболонского районного суда экс-президент Украины Виктор Янукович, который сейчас скрывается в Московской области, получил приговор в виде 13 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене. В настоящее время решение суда находится на стадии апелляции.

 

 

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Юрий Луценко, Виктор Янукович, Генпрокуратура
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