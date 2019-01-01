В Белом доме признались, чего Трамп ждет от Зеленского

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Власти США заявили, что надеятся на продуктивную работу с командой избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 23 апреля в Twitter заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает ONLINE.UA.

"Говорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент США и я ожидаем на работу с его администрацией, чтобы поддерживать сильную, демократическую и процветающую Украину", — говорится в сообщении Пенса.

Ранее глава Белого дома в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что США и впредь будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности. Детали разговора рассказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах, а украинский народ — с мирными и демократическими выборами. Мы будем и в дальнейшем поддерживать усилия Украины относительно возобновления ее территориальной целостности и противодействия российской агрессии", — написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщал ONLINE.UA, директор Центра Европейских исследований им. Вилфрида Мартенса Роланд Фройденштейн считает, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в первую очередь следует сосредоточиться на борьбе с коррупцией и ускорением темпа реформ.