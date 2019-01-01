В Белом доме признались, чего Трамп ждет от Зеленского

В Белом доме признались, чего Трамп ждет от Зеленского

  |  Политика   |   Читати українською
Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Власти США заявили, что надеятся на продуктивную работу с командой избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 23 апреля в Twitter заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает ONLINE.UA.

"Говорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент США и я ожидаем на работу с его администрацией, чтобы поддерживать сильную, демократическую и процветающую Украину", — говорится в сообщении Пенса.

Ранее глава Белого дома в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что США и впредь будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности. Детали разговора рассказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах, а украинский народ — с мирными и демократическими выборами. Мы будем и в дальнейшем поддерживать усилия Украины относительно возобновления ее территориальной целостности и противодействия российской агрессии", — написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщал ONLINE.UA, директор Центра Европейских исследований им. Вилфрида Мартенса Роланд Фройденштейн считает, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в первую очередь следует сосредоточиться на борьбе с коррупцией и ускорением темпа реформ.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, сотрудничество
Новости других СМИ
Готовим наручники: в ГПУ рассказали, как встретят Януковича
Готовим наручники: в ГПУ рассказали, как встрет...
Снижение цены на газ: в Кабмине сообщили украинцам хорошую новость
Снижение цены на газ: в Кабмине сообщили украин...
"Он будет играть": советник Зеленского объяснил, почему против его встречи с Путиным с глазу на глаз
"Он будет играть": советник Зеленског...
Что будет с ценами на топливо в Украине - прогноз эксперта
Что будет с ценами на топливо в Украине - прогн...
Какие фракции категорически против досрочных выборов в Раду – список
Какие фракции категорически против досрочных вы...
"Это замечательно!: в США похвалили идею Зеленского по Донбассу
"Это замечательно!: в США похвалили идею З...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи