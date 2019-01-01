Подготовка к масштабной войне: Генштаб РФ выступил с резонансным заявлением

Подготовка к масштабной войне: Генштаб РФ выступил с резонансным заявлением

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Фото з відкритих джерел

Власти РФ уверяют, что пока Россия не ведет никаких военных приготовлений, о которых пишет ряд "русофобских СМИ". С данным заявлением выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Хочу также опровергнуть тезис о якобы подготовке к военным действиям нашей страной, что сейчас активно тиражируется русофобскими СМИ и используется в развернутой антироссийской западной пропаганде", — сказал он.

Герасимов также продолжает утверждать, что российские вооруженные силы открыты "как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности". По его словам, страны Запада якобы провоцируют внутригосударственную нестабильность, "продвигая демократию путем так называемого гуманитарного вмешательства".

Кроме того, Герасимов уверяет, что США хотят с помощью своей глобальной ПРО лишить Россию и Китай возможности наносить удары.

Как сообщал ONLINE.UА, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что особенность российско-украинской войны заключается в том, что в течение всего часа она может превратиться в полномасштабный конфликт с привлечением сухопутных, морских и авиационных сил.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Украина, война, Генштаб РФ
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