Суд решил судьбу Авакова на посту главы МВД

Арсен Аваков (Фото: 5 канал)

Окружной административный суд.Киева принял решение по иску об отстранении Арсена Авакова с занимаемой должности. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», суд отказал неназванном истцу в удовлетворении требования запретить Авакову исполнение обязанностей на посту главы МВД.

В принятом решении утверждается, что отказ в удовлетворении искового заявления основывается на отсутствии в этом оснований, поскольку требования по обеспечению иска являются преждевременными. Соответствующий текст решения опубликован на сайта Окружного суда.

Как сообщается в документе, истец просил суд признать противоправными действия главы МВД Арсена Авакова, а именно нарушение положений ст.7 закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

Также истец просил суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра Владимира Гройсмана относительно неосуществления контроля за деятельностью министра внутренних дел Арсена Авакова и невнесения в Раду представление об его увольнении. Кроме этого, автор иска просил обязать премьер-министра внести в парламент представление об увольнении Авакова.

Напомним, что недавно судья Окружного административного суда города Киева подал иск против действующего президента Петра Порошенко.