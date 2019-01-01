Банк не дает кредит: в чем причина и что делать

Всем нам иногда приходится занимать деньги на непредвиденные расходы. Банки рекламируют быстрые кредиты онлайн на большие суммы, поэтому у людей складывается впечатление, что получить их очень легко, просто зайдя в отделение банка, как в магазин. Но на самом деле не каждый, кто обращается за кредитом, его получает. Если нам в чем-то отказывают, всегда хочется узнать причину, которую никто не объясняет. Возможные причины и как исправить ситуацию, читайте в материале от Financer.com.

Возрастные ограничения

Молодой заемщик — плохой заемщик, так считают большинство банков. По статистике почти половина кредитов, выданных людям в возрасте до 25 лет, большинство, выданных людям в возрасте до 23 лет просрочены. Именно поэтому банки устанавливают возрастные ограничения и часто отказываются одалживать деньги людям в возрасте до 25 лет, особенно если они не имеют постоянной работы и не могут предоставить в залог ценное имущество.

Еще одна категория рисковых заемщиков — пенсионеры. Пожилые люди обычно ответственно относятся к взятым на себя обязательствам и аккуратно вносят платежи по кредитам. Но в силу возрастных особенностей у них часто возникают проблемы со здоровьем, что приводит к дополнительным затратам и проблем с возвратом кредита. Поэтому еще одно возрастное ограничение 65 лет, а если вам исполнилось 70, у вас нет шансов взять кредит.

У вас нет постоянной работы

Главное требование банков к заемщикам — платежеспособность. Если вы не можете предоставить документы о регулярных и достаточных для выплаты долга доходах, вам откажут. Взять кредит без справки о доходах могут только люди с хорошей кредитной историей или постоянные клиенты банка с высоким рейтингом. Кредитор оценивает финансовые возможности заемщика по своим параметрам. Самый главный из них — это соответствие уровня доходов и расходов размера займа. Если проверить и оценить эти данные кредитор не может, то в займе будет отказано.

Вы занимаете впервые

Заемщик без кредитной истории — плохой заемщик. Кредиторы всегда подозрительно относятся к людям, которые хотят взять кредит впервые, так как не могут оценить на сколько человек ответственно относится к финансовым обязательствам. Это еще одна причина, почему отказывают молодым людям. Если банк не может проверить кредитную историю, он требует подтвердить свои доходы, предоставить справки об имущественном и семейном положении. Это помогает оценить кредитоспособность и уровень риска невозврата кредита.

Невыплаченные кредиты

Принимая решение о финансировании кредитор всегда в первую очередь проверяет кредитную историю. В первую очередь обращает внимание на количество и размер уже выплаченных кредитов. Если проверка выявит, что у претендента уже есть действующие кредиты на большие суммы, или которые более трех, это может стать причиной отказа.

Просроченные обязательства почти всегда становятся причиной отказа в выдаче нового кредита. Если в прошлом были допущены просрочки, но все долги уже выплачены, шансы получить кредит остаются. Но в таком случае банк может предложить минимальную сумму или невыгодные условия.

«Черный список»

Чтобы уменьшить риски, связанные с кредитованием, кредитные учреждения имеют общие базы данных, в которые вносят должников. Кроме того каждый банк имеет свой «черный список» заемщиков, которым не дают кредит без объяснения причин. Попасть туда можно через полученные в любом банке и невозвратные кредиты, либо через мошеннические действия с банковскими продуктами.

Чаще всего в «черный список» попадают именно из-за невыплаченных кредитов. Исправить ситуацию сложно, но возможно, если выполнить реструктуризацию старых долгов и постепенно погасить их. Возможно, вы уже это сделали, но сведения об этом поступили в бюро кредитных историй. Тогда возьмите справки и выписки и обратитесь в бюро, отправив письмо с просьбой исправить ошибку.

Непосильно большой кредит

Если оценка вашей кредитоспособности показывает, что платежи по кредиту будут составлять более 30% от ваших ежемесячных доходов, то вам могут отказать, или предложить заем на меньшую сумму. Все зависит от уровня доходов, желаемой суммы кредита и срока, в течение которого он будет выплачиваться. Банк может даст кредит на короткий срок от 3 месяцев до 1 года, но в долгосрочном кредитовании на 2-7 лет скорее откажет. Если банк отказывает, можно попробовать увеличить размер официальных доходов.

Что делать, когда деньги нужны срочно, а банки отказывают?

В таких случаях, когда срочно нужно занять деньги, остается обратиться к родственникам, или взять кредит онлайн на короткий срок под высокие проценты. Да, это не самый лучший, достаточно рисковый выход из ситуации, но МФО вам скорее всего не откажут. Найти дешевые предложения от проверенных микрофинансовых компаний поможет сайт для выбора онлайн кредитов на рынке. Обратите внимание, что иногда случаются выгодные акционные предложения — взять кредит онлайн без процентов.