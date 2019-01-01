Вселенский Патриарх неожиданно обратился к Зеленскому

Патріарх Варфоломій (фото — facebook.com/ecumenicalpatriarchate)

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, направив ему соответствующее письмо.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турции Андрея Сибига.

"Убедительные одобрение и поддержка, которые вы получили от соотечественников во время голосования, действительно является свидетельством надежды и доверия к вам и позволяет продолжить вести вашу величественную страну до еще больших высот и расширенных горизонтов в будущем", — говорится в письме.

Вселенский патриарх подчеркнул, что внимательно и с удовольствием наблюдает за прогрессом и обновлением, которые Украина получает день за днем.

"Выражаем уверенность относительно вашей харизмы и административных способностей, молимся за то, чтобы ваш президентский срок был успешным, и чтобы вы могли наслаждаться годами динамического служения людям и вдохновляющего руководства страной", — сказано в письме.