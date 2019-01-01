Вселенский Патриарх неожиданно обратился к Зеленскому

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, направив ему соответствующее письмо.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турции Андрея Сибига.
"Убедительные одобрение и поддержка, которые вы получили от соотечественников во время голосования, действительно является свидетельством надежды и доверия к вам и позволяет продолжить вести вашу величественную страну до еще больших высот и расширенных горизонтов в будущем", — говорится в письме.
Вселенский патриарх подчеркнул, что внимательно и с удовольствием наблюдает за прогрессом и обновлением, которые Украина получает день за днем.
"Выражаем уверенность относительно вашей харизмы и административных способностей, молимся за то, чтобы ваш президентский срок был успешным, и чтобы вы могли наслаждаться годами динамического служения людям и вдохновляющего руководства страной", — сказано в письме.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому и напомнила о необходимости работать вместе для сдерживания российской агрессии и главЫ Кремля Владимира Путина.