Вселенский Патриарх неожиданно обратился к Зеленскому

Вселенский Патриарх неожиданно обратился к Зеленскому

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Патріарх Варфоломій (фото — facebook.com/ecumenicalpatriarchate)

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, направив ему соответствующее письмо.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турции Андрея Сибига.

"Убедительные одобрение и поддержка, которые вы получили от соотечественников во время голосования, действительно является свидетельством надежды и доверия к вам и позволяет продолжить вести вашу величественную страну до еще больших высот и расширенных горизонтов в будущем", — говорится в письме.

Вселенский патриарх подчеркнул, что внимательно и с удовольствием наблюдает за прогрессом и обновлением, которые Украина получает день за днем.

"Выражаем уверенность относительно вашей харизмы и административных способностей, молимся за то, чтобы ваш президентский срок был успешным, и чтобы вы могли наслаждаться годами динамического служения людям и вдохновляющего руководства страной", — сказано в письме.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому и напомнила о необходимости работать вместе для сдерживания российской агрессии и главЫ Кремля Владимира Путина.
Источник: ONLINE.UA Теги: Вселенский патриарх, Владимир Зеленский, обращение, ПЦУ
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