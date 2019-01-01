Путин подписал указ про выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО

Путин подписал указ про выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО

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Володимир Путін (фото: РИА Новости)

Президент РФ подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российский «Интерфакс».

Как отмечается в тексте указа, такое решение принято президентом РФ «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина». Согласно документу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство указанных лиц осуществляется в срок до 90 дней со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.

Упрощенный порядок получения гражданства позволит получить российский паспорт без проживания в России в течение 5 лет после получения вида на жительство, подтверждение наличия средств для существования, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

О том, что власть РФ собирается разрешить жителям оккупированных территорий Украины получать российское гражданство в упрощенном порядке, российская газета «Коммерсант» сообщила 15 апреля.

Напомним, что советник по безопасности и обороны в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, ОРДЛО, паспорт ЛНР
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