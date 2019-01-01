"Сказочный краб": как российские соцсети издеваются над Путиным

В российских соцсетях запустили интересный и забавный флешмоб после того, как российский суд оштрафовал жителя Новгородской области РФ Юрия Картижева по закону о неуважении к власти, передает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Meduza".
Как сообщалось ранее, мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону за два поста в "ВКонтакте" со словами "Путин – сказочный дол...". По словам блогера, его страницу взломали и отредактировали посты.
Сейчас в соцсетях много пользователей пишут посты, в которых повторяют фразу с упоминанием президента России: "Путин – сказочный *******".
Люди активно пытаются вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованого блогера.
Как сообщал ONLINE.UA, 16 апреля Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о так называемом "суверенном интернете". Главной задачей этой инициативы называли обеспечения надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.