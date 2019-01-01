"Сказочный краб": как российские соцсети издеваются над Путиным

"Сказочный краб": как российские соцсети издеваются над Путиным

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В российских соцсетях запустили интересный и забавный флешмоб после того, как российский суд оштрафовал жителя Новгородской области РФ Юрия Картижева по закону о неуважении к власти, передает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Meduza".

Как сообщалось ранее, мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону за два поста в "ВКонтакте" со словами "Путин – сказочный дол...". По словам блогера, его страницу взломали и отредактировали посты.

Сейчас в соцсетях много пользователей пишут посты, в которых повторяют фразу с упоминанием президента России: "Путин – сказочный *******".

Люди активно пытаются вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованого блогера.
"Сказочный краб": как российские соцсети издеваются над Путиным (1)
Как сообщал ONLINE.UA, 16 апреля Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о так называемом "суверенном интернете". Главной задачей этой инициативы называли обеспечения надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, флешмоб, соцсети, неуважение к власти
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