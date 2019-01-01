"Это долг России": Сурков прокомментировал выдачу паспортов РФ в ОРДЛО

"Это долг России": Сурков прокомментировал выдачу паспортов РФ в ОРДЛО

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Владислав Сурков (фото — kremlin.ru)

Решение Владимира Путина о выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов является обязанностью властей РФ перед людьми, которые "говорят и думают по-русски". С таким скандальным заявлением выступил советник главы Кремля Владислав Сурков, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Это долг России перед людьми, которые говорят и думают на русском языке, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу", — заявил он.

Сурков также цинично отметил, что решение Путина является "абсолютно справедливым и неизбежным".

"Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными", — подчеркнул помощник Путина.
Как отмечается, упрощенный порядок получения гражданства позволит получить российский паспорт без проживания в России в течение 5 лет после получения вида на жительство, подтверждение наличия средств для существования, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, паспорта, ОРДЛО, Владислав Сурков
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