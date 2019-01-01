Эксперт озвучил два сценария развития Украины

Віталій Портников (фото: 5 канал)

Политический обозреватель Виталий Портников пессимистично оценивает возможность демократических преобразований в Украине в течение ближайших лет. Об этом он заявил в интервью каналу Ukrlife.tv, сообщает ONLINE.UA.

По мнению Портникова, результаты президентских выборов показали, что олигархи сохранили огромное влияние на формирование общественного мнения. Прежде всего, благодаря своим мощным медийным возможностям.

«Владельцы телеканалов дали урок всему украинскому политическому классу. Хотите выжить – работайте с нами», – заявил эксперт.

Времена президентства Петра Порошенко Виталий Портников оценивает как расцвет олигархического государства, которое пришло на смену «криминальному государству» Януковича. Теперь становится очевидно, что олигархи могут сделать президентом кого угодно.

«У них телевидение. Они знают, как влиять на общественное мнение. Они научились работать с новыми технологиями. Это означает, что молодежь для них не страшна», – добавляет Портников.

По мнению эксперта, он не верит в то, что Коломойский, Фирташ, Пинчук и Ахметов долгое время будут сосуществовать «мирно». Но если это все же произойдет, то Украина будет иметь два пути развития. Первый из них предполагает, что олигархи зафиксируют нынешнюю политическую ситуацию, которую Портников описывает как «олигархическо-демократическая вольница».

Согласно второму сценарию развития Украины, олигархи договорятся об установлении авторитарного режима. Президент Зеленский будет смещен с должности под формальным предлогом (социальное потрясение, дефолт, поражение на фронте). Ему на смену придет другой человек, избранный в результате договоренностей олигархов, считает Виталий Портников.