Это отвратительно: в Чехии Украину назвали "фашистской", а Зеленского - "клоуном"

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

В Чехии разгорелся настоящий скандал после того, как в эфире местной радиостанции Český Rozhlas Plus обозреватель Ян Фингерленд назвал Владимира Зеленского "клоуном", а впоследствии на их сайте появилась расшифровка этого эфира под заголовком "Еврей, которым руководят украинские фашисты", передает ONLINE.UA.

По мнению чешского журналиста, позиция Зеленского относительно украинских национальных вопросов является весьма нечеткой. Также он утверждает, что "украинский антисемитизм остается высоким, а количество антиеврейских нападений растет". В то же время Украина является "примером восточноевропейского типа современного антисемитизма, который иногда является сильным и часто социально принятым, однако не мешает людям, как Зеленский, достичь вершины".

Также в публикации отмечается, что Украина не имеет репутации, а народ выбрал "еврея Зеленского" только от безысходности, поскольку политика всех других президентов была безуспешной. Кроме того, он отметил, что Зеленский будет президентом только в том случае, если премьер-министром Украины станет еще один "еврейский политик" Владимир Гройсман. Следовательно, "Украина будет единственной страной в мире, где евреи занимают самые высокие должности".

Посольство Украины в Чехии уже отреагировало на эти обвинения.

"Уважаемые Český rozhlasPlus, Вы считаете, что такая статья является нормальной? Это отвратительно и мы ждем извинения", – написало диппредставительство в Twitter.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее друзья Путина, в частности, президент Чехии Милош Земан, обратились к Зеленскому.