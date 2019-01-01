Паспорта РФ для жителей ОРДЛО - украинская власть прибегла к решительным действиям

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Украинская власть уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов для жителей ОРДЛО. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко, передает ONLINE.UA.

"По поручению Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!", — сказано в сообщении дипломата.

Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Это долг России перед людьми, которые говорят и думают на русском языке, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу", — прокомментировал решение Путина его помощник Владислав Сурков.

Как сообщал ONLINE.UА, власти РФ уверяют, что пока Россия не ведет никаких военных приготовлений, о которых пишет ряд "русофобских СМИ". С данным заявлением выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.