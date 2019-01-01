Официальный Киев срочно обратился ко всем жителям ОРДЛО

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Глава МИД Украины Павел Климкин призывает граждан на оккупированной Россией территории востока Украины не вступать в гражданство страны-агрессора, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter украинского дипломата.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях – это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела", – говорится в сообщении.

По словам Климкина, это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта", – подчеркнул глава МИД. — Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее".

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. После этого советник Путина Владислав Сурков заявил, что получив паспорта, люди будут чувствовать себя "более защищенными и свободными".

Как сообщал ONLINE.UА, советник по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговорыс президентом России Владимиром Путиным, а также пытаться договориться о чем-то с пророссийскими оккупантами на Донбассе.