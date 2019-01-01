Официальный Киев срочно обратился ко всем жителям ОРДЛО

Официальный Киев срочно обратился ко всем жителям ОРДЛО

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Фото: wikipedia.org

Глава МИД Украины Павел Климкин призывает граждан на оккупированной Россией территории востока Украины не вступать в гражданство страны-агрессора, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter украинского дипломата.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях – это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела", – говорится в сообщении.

По словам Климкина, это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта", – подчеркнул глава МИД. — Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее".

Официальный Киев срочно обратился ко всем жителям ОРДЛО (1)

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. После этого советник Путина Владислав Сурков заявил, что получив паспорта, люди будут чувствовать себя "более защищенными и свободными".

Как сообщал ONLINE.UА, советник по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговорыс президентом России Владимиром Путиным, а также пытаться договориться о чем-то с пророссийскими оккупантами на Донбассе.

Источник: ONLINE.UA Теги: МИД Украины, Павел Климкин, ОРДЛО, паспорта
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