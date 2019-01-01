"Квартал 95" нашел замену Зеленскому

"Квартал 95" нашел замену Зеленскому

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Володимир Зеленський (фото — скриншот відео)

Победитель президентской гонки в Украине Владимир Зеленский уходитих всех проектов студии "Квартал 95", в которых много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу проекта.

Указано, что заменят бывшего шоумена "уже известные зрителям звезды "Квартала". Новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой, который также является одним из тренеров этого проекта, созданного студией "Квартал 95" и Drive Production. Кроме того, в "Вечернем квартале" появятся участники команды "Днепр", актеры и ведущие — Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

Записи новых выпусков "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" пройдут в начале мая в Турции.В дальнейшем постановкой номеров будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой. Что касается проекта "Рассмеши комика", в детской версии Зеленского заменил Юрий Ткач.

Как сообщал ONLINE.UA, в Чехии разгорелся настоящий скандал после того, как в эфире местной радиостанции Český Rozhlas Plus обозреватель Ян Фингерленд назвал Владимира Зеленского "клоуном", а впоследствии на их сайте появилась расшифровка этого эфира под заголовком "Еврей, которым руководят украинские фашисты"

Источник: ONLINE.UA Теги: Квартал 95, Владимир Зеленский, артисты, Лига смеха
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