Штаб Зеленского призывает усилить санкции против России

Штаб Зеленского призывает усилить санкции против России

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Фото: сайт ЗеКоманда

В штабе новоизбранного президента Украины резко осудили указ Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook команды Зеленского, выдача этого указа подтверждает ответственность России как государства-оккупанта.

«Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества истинную роль России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи – прекращения огня», – говорится в заявлении.

Команда Зеленского подчеркивает, что украинская власть будет делать все для защиты своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях, и готовы оказывать им необходимую помощь. Для этого Украина рассчитывает на поддержку международного сообщества, призывая к усилению дипломатического давления и санкций на Москву.

Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителями ОРДЛО. В нем предусматривается сокращение срока рассмотрения заявлений на выдачу паспортов РФ до 90 дней. Кроме этого, от жителей оккупированных территорий Украины не будут требовать пятилетнего срока проживания в России.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, паспорта, Володимир Путин
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