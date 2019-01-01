Звезда "Гарри Поттера" тайно женился - опубликованы фото

Звезда "Гарри Поттера" тайно женился - опубликованы фото

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Фото — flickr.com

Всемирно известный голливудский актер Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в франшизе о Гарри Поттере, наконец-то женился. Избранницей красавца стала актриса Джорджия Грум, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

Британские таблоиды распространили слухи о тайной свадьбе после того, как пара вышла на прогулку в Северном Лондоне. Во время их визита к одному из кафе папарацци сумели сделать несколько фото. На снимках видно, что Джорджия Грум носит на безымянном пальце золотое кольцо. Это хорошо видно на фото, где британская актриса курит.

Руперт Гринт также засветился с подобным кольцом. Однако он надел украшение не на безымянный, а на средний палец.

"Представители голливудского красавца уже опровергли информацию о тайной свадьбе. Однако в СМИ вспомнили, что с 2011 года, когда актер начал отношения с Джорджией Грум, он отказывался комментировать свой роман. А в одном из немногочисленных интервью заявил, что хочет в ближайшее время покончить с холостяцкой жизнью и создать полноценную семью. Следовательно, заявление менеджеров голливудского "Рона Уизли" может быть всего лишь прикрытием свадьбы", — сказано в сообщении.

Звезда "Гарри Поттера" тайно женился - опубликованы фото (1)

Звезда "Гарри Поттера" тайно женился - опубликованы фото (2)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известная актриса Эмма Уотсон на вечеринке появилась с новой временной татуировкой и удивила поклонников неграмотностью.

Источник: ONLINE.UA Теги: Гарри Поттер, Руперт Грінт, свадьбы, фото
Новости других СМИ
Названа самая красивая женщина в мире по версии People
Названа самая красивая женщина в мире по версии...
Уход за красотой: советы для женщин от специалистов
Уход за красотой: советы для женщин от специали...
"Просто нереально!" Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой после рождения ребенка
"Просто нереально!" Ева Лонгория похв...
Майские праздники в Киеве: топ-5 мест, где разрешено жарить шашлык
Майские праздники в Киеве: топ-5 мест, где разр...
"Квартал 95" нашел замену Зеленскому
"Квартал 95" нашел замену Зеленскому
Пасха 2019: топ-5 способов оригинально украсить яйца
Пасха 2019: топ-5 способов оригинально украсить...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги