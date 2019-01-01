Звезда "Гарри Поттера" тайно женился - опубликованы фото

Всемирно известный голливудский актер Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в франшизе о Гарри Поттере, наконец-то женился. Избранницей красавца стала актриса Джорджия Грум, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

Британские таблоиды распространили слухи о тайной свадьбе после того, как пара вышла на прогулку в Северном Лондоне. Во время их визита к одному из кафе папарацци сумели сделать несколько фото. На снимках видно, что Джорджия Грум носит на безымянном пальце золотое кольцо. Это хорошо видно на фото, где британская актриса курит.

Руперт Гринт также засветился с подобным кольцом. Однако он надел украшение не на безымянный, а на средний палец.

"Представители голливудского красавца уже опровергли информацию о тайной свадьбе. Однако в СМИ вспомнили, что с 2011 года, когда актер начал отношения с Джорджией Грум, он отказывался комментировать свой роман. А в одном из немногочисленных интервью заявил, что хочет в ближайшее время покончить с холостяцкой жизнью и создать полноценную семью. Следовательно, заявление менеджеров голливудского "Рона Уизли" может быть всего лишь прикрытием свадьбы", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известная актриса Эмма Уотсон на вечеринке появилась с новой временной татуировкой и удивила поклонников неграмотностью.