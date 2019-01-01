У людей начала появляться новая кость, которая исчезла из-за эволюции

У людей начала появляться новая кость, которая исчезла из-за эволюции

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Фото — flickr.com

Ученые Имперского колледжа Лондона проанализировали 21 676 случаев, связанных с коленными суставами за последние 100 лет и пришли к выводу, что у людей постепенно появляется фабела – сезамовидная кость, расположенная в сухожилиях с задней стороны колена, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По словам исследователей, эта кость была потеряна из-за эволюции. Также удалось выяснить, что частота возникновения фабелы за этот период увеличилось в три раза.

"Пока ученые не могут дать однозначный ответ о функции этой кости, потому что до этого ее изучением никто не занимался. Возможно, фабела должна уменьшить трения в сухожилиях, перенаправив мышечные силы. Но она также может вызывать боль и мешать при операциях на колене", — сказано в сообщении..

По предварительным данным, появление фабелы может быть связано с питанием.Сегодня люди стали есть лучше, чем когда-либо и, соответственно, стали выше и тяжелее. В связи с этим стали развиваться более длинные голени и большие икроножные мышцы, что повысило давление на колено.

Сегодня исследователи выясняют, как появление фабелы зависит от пола и генетики. Результаты работы ученых могут повлиять на методику лечения пациентов с болью в колене.

У людей начала появляться новая кость, которая исчезла из-за эволюции (1)

Как сообщал ONLINE.UA, исследователи США установили, что в последние годы привлекательными стали считаться подтянутые женщины с рельефным телом.

Источник: ONLINE.UA Теги: эволюция, фабела, кістка, колено
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