У людей начала появляться новая кость, которая исчезла из-за эволюции

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Ученые Имперского колледжа Лондона проанализировали 21 676 случаев, связанных с коленными суставами за последние 100 лет и пришли к выводу, что у людей постепенно появляется фабела – сезамовидная кость, расположенная в сухожилиях с задней стороны колена, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По словам исследователей, эта кость была потеряна из-за эволюции. Также удалось выяснить, что частота возникновения фабелы за этот период увеличилось в три раза.