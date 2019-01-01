Названа самая красивая женщина в мире по версии People

Названа самая красивая женщина в мире по версии People

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Дженніфер Гарнер (фото — з відкритих джерел)

Известную голливудскую актрису, продюссера и маму троих детей Дженнифер Гарнер признали самой красивой женщиной в мире по версии популярного журнала People. Стоит отметить, что красавица также является экс-женой Бена Аффлека, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт СМИ.

Голливудская красотка украсила обложку нового выпуска глянца, а в интервью Дженнифер откровенно призналась, что в детстве не считала себя красивой и не слышала комплиментов относительно внешности от родителей. Кроме того, она рассказала, что чаще всего одевается просто и комфортно, отдавая предпочтение джинсам и кроссовкам. По ее словам, после торжественных мероприятий дети просят смыть косметику и переодеться.

Названа самая красивая женщина в мире по версии People (1)

"И я считаю это комплиментом. Они просто хотят видеть во мне маму", – говорит Дженнифер.

Стоит отметить, что также в список самых красивых попали актрисы Приянка Чопра, Бри Ларсон, Камила Кабельо и другие.

Названа самая красивая женщина в мире по версии People (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная голливудская актриса Меган Фокс посетила ежегодную церемонию Cinema Audio Society в Лос-Анджелесе. Для выхода на красную дорожку Меган надела роскошное черное платье с разрезами в зоне талии.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дженнифер Гарнер, самая красива женщина, Рeople, рейтинг
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