НАБУ открыло уголовное производство против компании Зеленского

Фото: Youtube

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили об открытии уголовного производства по факту возможной растраты средств Госкино, которые были выделены на создание фильма «Я, ты, он, она». Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», в этом фильме одну из главных ролей сыграл Владимир Зеленский.

По словам главы общественной организации «Союз добровольцев» Максима Мазурка, несмотря на наличие поданного в НАБУ заявления о возможном совершении должностными лицами ООО «Кіноквартал» растраты или присвоения государственных средств (ч.5 ст.191 УК), в антикоррупционном ведомстве не спешили открывать производство. Оно было открыто лишь после того, как Соломенский районный суд города Киева выдал постановление с соответствующим обязательством к НАБУ.

Истец обвиняет Зеленского в том, что он, как единоличный собственник ООО «Кіноквартал», не выполнил условия договора с Госкино. Согласно этому документу, государство согласилось частично (49%) профинансировать создание фильма «Я, ты, он, она» при условии, что фильм будет снят на украинском языке. Вместо этого компания ООО «Кіноквартал» в декабре 2018 года выпустила ленту на русском языке и лишь потом дублировала ее на украинский.

Директор НАБУ Артем Сытник подтвердил открытие уголовного производства по этому факту, но отказался рассказать подробности. «Расследование продолжается», – добавил глава НАБУ.

Напомним, что компания «Квартал 95» объявила, что нашла замену Владимиру Зеленскому.