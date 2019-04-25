Курс валют на сегодня 25 апреля - доллар подешевел, евро дешевеет

Курс валют на сегодня 25 апреля - доллар подешевел, евро дешевеет

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На четверг, 25 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 25 апреля цена доллара США составит 26 гривен 59 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 9 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 81 копейка, что в свою очередь на 2 копейки меньше чем в среду, 24 апреля.

В среду, 24 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.68/26.665 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.86/29.83 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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