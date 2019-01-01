"Паспортный указ" Путина: СБ ООН срочно собирается на заседание

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25 апреля Совет Безопасности ООН срочно собирается на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 за Нью-Йорком", — сообщил Николенко.

По словам украинского дипломата, решение РФ нарушает Устав ООН, резолюции СБ 2202 (2015) о принятии Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, и собственно сами договоренности.

"Мы признательны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос", — добавил он.

Стоит отметить, что по киевскому времени, заседание начнется в 22:00.