"Он создает повод": в СНБО раскусили коварный план Путина по Донбассу

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя указ президента РФ Владимира Путина, заявил, что упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является сознательной эскалацией агрессии против Украины и давлением на ее руководство.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По мнению Турчинова, выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса "Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины".

"Это связано с тем, что российское законодательство разрешает использовать Вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории... Ответ на это может быть только один – укрепление нашего оборонного потенциала и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну агрессора", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. После этого советник Путина Владислав Сурков заявил, что получив паспорта, люди будут чувствовать себя "более защищенными и свободными".

Как сообщал ONLINE.UА, советник по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговорыс президентом России Владимиром Путиным, а также пытаться договориться о чем-то с пророссийскими оккупантами на Донбассе.