"Клоун и еврей": чешское издание наконец-то прокомментировало свою скандальную статью о Зеленском

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Чешское издание Český rozhlas наконец извинилось за публикацию статьи о Владимире Зеленском, которая спровоцировала настоящий скандал. Публикация обозревателя Яна Фингерланда имела название "Еврей во главе украинских фашистов" — СМИ решило изменить заголовок, но текст остался таким, как и был до официальных извинений.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии со ссылкой на письмо от шеф-редактора издания, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что главный редактор СМИ извинился и написал, что считает название неудачным, из-за чего оно и было изменено. Однако, по его мнению, "содержание текста является фактически правильным" и поэтому он "не видит, почему они должны удалить текст с веб-сайта и с аудиоархива". По словам шеф-редактора, "автор комментария надеялся, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они прочитают весь текст, чтобы понять контекст".

Что особенно интересно, издание сменило название с "Еврей во главе украинских фашистов" на "Еврей во главе Украины".