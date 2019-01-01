Штаб Зеленского назвал "две красные линии", которые не переступят с Путиным

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков уверяет, что новый президент не будет сдавать территорию и граждан Украины России. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

У Зеленского говорят, что сейчас готовы к многим форматам обсуждений.

"Единственное, к чему не готовы мы – у нас есть две красные линии: мы не готовы торговать, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан. Этого никогда не произойдет при президенте Зеленском", – сказал Разумков.

Спикер штаба в очередной раз подчеркнул, что "Крым – это оккупированная и аннексированная территория", что Крым и Донбасс – украинские.

"По поводу Минска. На сегодня к Минск привязано уже слишком много. Мы сейчас не говорим, хороший Минск или плохой. К нему привязаны практически все санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации... Действительно, к Минска много вопросов, он очень сильно забуксовал. Но альтернативы ему пока никто не предложил", – отметил Разумков.