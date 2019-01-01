Верховная Рада приняла закон о языке - первые подробности

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25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать во втором чтении еще два месяца назад. За это решение проголосовали 278 парламентариев, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что перед голосованием нардепам продемонстрировали фильм, где к ним обратились писатели, поэты, общественные активисты, ученые, актеры, церковные деятели, которые рассказали о важности принятия закона о функционировании украинского языка.

Кроме того, что интересно, в зал парламента пришел Филарет, который перед этим в фильме заявил, что церковь настаивает на принятии закона о языке. Также в зале присутствовал третий президент Виктор Ющенко.

По словам спикера парламента Андрея Парубия, президент Петр Порошенко пообещал подписать этот документ.

Как известно, в первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

Напомним, что 31 октября 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий", его автор-внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.