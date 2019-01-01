Как выбрать кухню: 3 ключевых совета от дизайнера

Фото: Andrey Sokruta workshop

При выборе кухонного гарнитура у нас возникает масса требований: он должен быть эстетичным, долговечным, устойчивым к перепадам влажности и температур, крепким, удобным в очистке, а в идеале — еще и не слишком дорогим. Какими принципами руководствоваться при выборе кухни, чтобы она соответствовала всем перечисленным критериям, рассказал Андрей Сокрута — дизайнер, архитектор, основатель студии Andrey Sokruta workshop, сообщает ONLINE.UA.

1. Планировка

Прежде всего, нужно определиться с планировкой кухонного гарнитура — она подбирается в соответствии с размерами помещения, освещенностью, расположением двери, окон, газовых и водопроводных труб. Представьте, как вы готовите — где вам будет приятнее стоять, как удобнее перемещаться к мойке или столу? Обозначьте основные функциональные точки, и на основе них составляйте конструкцию.

Фото: Andrey Sokruta workshop

Условно можно выделить следующие типы кухонной планировки:

L-образная кухня — оптимальна для небольших помещений, форма которых приближена к квадрату;

П-образная кухня — подходит для квадратных или прямоугольных помещений, где нужно разместить большое количество систем хранения и техники;

линейная кухня — идеальна для узких пространств;

островные и полуостровные кухни — очень удобны и эффектны, но подходят для помещения площадью не менее 20 кв. м;

двухрядная кухня — позволяет оптимально задействовать вытянутое пространство, но требует ширины не менее 2,5 м.

Заранее определитесь с обеденной зоной — будет ли она на кухне, или в отдельном помещении; будет ли это полноценный стол или узкая стойка.

2. Материал

Желающие сэкономить первым делом думают о мебели из ДСП, но лучше предпочесть МДФ — выйдет ненамного дороже, но зато этот материал имеет массу преимуществ. Мелкодисперсная фракция позволяет использовать больший арсенал пропиток и других компонентов, поэтому фасады из МДФ лучше сопротивляются влажности, плесени и высоким температурам. Покрыть фасады при этом можно любым материалом — эмалью, шпоном, акрилом, пленкой.

Фото: Andrey Sokruta workshop

Отдельное внимание уделите фартуку — участок стены в рабочей зоне требует прочного, жаро— и влагоустойчивого покрытия, которое легко моется. Идеальный материал для фартука — керамика.

3. Цвет

Цветовую гамму кухни подбирают не только в соответствии с модными тенденциями, но и из практических соображений, желая, чтобы поверхности не были слишком маркими. Но нужно усвоить одну истину: когда дело касается кухни, немарких цветов быть не может — жирные пятна и разводы видны на любом фасаде или столешнице. А если и не видны, тем хуже: пропустите свежее пятно — будете отмывать его всеми правдами и неправдами, когда оно засохнет. Поэтому важнее выбрать поверхность, которая легко моется, чем немаркий цвет.

Что же касается последнего, на пике популярности — черный, белый, оттенки синего и коричневого, мраморный рисунок.