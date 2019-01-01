Отмена безвиза с Украиной: в Евросоюзе выступили с важным заявлением

Фото: pixabay.com

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли уверяет, что на данный момент нет никаких причин для отмены безвизового режима для украинских граждан. С таким заявлением он выступил на встрече Европейской бизнес ассоциации, передает ONLINE.UA.

"Я не вижу причин, почему мы должны отменять безвизовый режим", — отметил Мингарелли.

Чиновник в очередной раз подчеркнул, что Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ для обеспечения макрофинансовой стабильности, обеспечить верховенство права, независимость работы антикоррупционных органов.

Стоит отметить, что недавно постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опроверг распространенную в соцсетях информацию об угрозе для безвизового режима с ЕС после президентских выборов в Украине.

Как известно, в марте фейкову новость об "отмене" Евросоюзом безвиза для украинцев трижды распространяли в украинском информационном пространстве, и отдельные сообщения с заказных сайтов набрали тысячи фейсбук-реакций.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что "промышленный безвиз" с Евросоюзом, то есть подписания Соглашения АСАА (Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции), возможен уже в 2020 году. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.