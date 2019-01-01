Прогноз погоды в Украине на пятницу - 26 апреля

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор. — Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В пятницу в Киеве осадков не ожидается, ночью будет малооблачно. Утром будет ясно. Днем будет ясно. Вечером ясно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +7 до +20°C.

Ночью +11°C. Относительная влажность 60%. Ветер 5 м/c.

Утром +7°C. Относительная влажность 65%. Ветер 5 м/c.

Днем +20°C. Относительная влажность 32%. Ветер 5 м/c.

Вечером +17°C. Относительная влажность 50%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +22°C

Температура ночью +10°C (ясно). Относительная влажность 64%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +7°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +22°C (ясно). Относительная влажность 29%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +18°C (ясно). Относительная влажность 41%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +21°C

Температура ночью +7°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +11°C (малооблачно). Относительная влажность 66%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +21°C (малооблачно). Относительная влажность 38%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +15°C (пасмурно). Относительная влажность 56%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +22°C

Температура ночью +10°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +8°C (ясно). Относительная влажность 64%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +22°C (ясно). Относительная влажность 26%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +17°C (ясно). Относительная влажность 37%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +21°C

Температура ночью +10°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +14°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +21°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 57%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +15°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +22°C

Температура ночью +11°C (облачно). Относительная влажность 68%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +10°C (облачно). Относительная влажность 63%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +22°C (облачно). Относительная влажность 35%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +18°C (малооблачно). Относительная влажность 51%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +14 до +26°C

Температура ночью +16°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +14°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +26°C (ясно). Относительная влажность 43%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +24°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 41%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +21°C

Температура ночью +11°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +9°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +21°C (ясно). Относительная влажность 39%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +18°C (ясно). Относительная влажность 48%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +21°C

Температура ночью +11°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +8°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +21°C (ясно). Относительная влажность 49%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +18°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +24°C

Температура ночью +13°C (ясно). Относительная влажность 63%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +11°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 69%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +23°C (малооблачно, гроза). Относительная влажность 46%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +24°C (ясно). Относительная влажность 44%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +22°C

Температура ночью +13°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +11°C (малооблачно). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +22°C (малооблачно). Относительная влажность 43%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +18°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 68%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +21°C

Температура ночью +8°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +14°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +21°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 44%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +16°C (облачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +22°C

Температура ночью +9°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +14°C (малооблачно). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +22°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 36%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +18°C (облачно). Относительная влажность 60%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +20°C

Температура ночью +11°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +20°C (ясно). Относительная влажность 54%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +17°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +21°C

Температура ночью +10°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +8°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +21°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +19°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +25°C

Температура ночью +12°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +9°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +25°C (малооблачно). Относительная влажность 39%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +21°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 58%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +15°C

Температура ночью +7°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +9°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +15°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +13°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +21°C

Температура ночью +11°C (малооблачно). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +8°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +21°C (малооблачно). Относительная влажность 35%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +17°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +13 до +19°C

Температура ночью +14°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +13°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +19°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +18°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +22°C

Температура ночью +11°C (ясно). Относительная влажность 63%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +9°C (облачно). Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +22°C (малооблачно). Относительная влажность 38%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +19°C (малооблачно). Относительная влажность 52%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +20°C

Температура ночью +8°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +12°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +20°C (пасмурно). Относительная влажность 37%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +16°C (малооблачно). Относительная влажность 53%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +22°C

Температура ночью +10°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +14°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +22°C (малооблачно). Относительная влажность 40%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +18°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 61%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +22°C

Температура ночью +11°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 66%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +9°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +22°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +19°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +24°C

Температура ночью +12°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +9°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +24°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 48%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +21°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 64%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от +12 до +25°C

Температура ночью +14°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +12°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +25°C (ясно). Относительная влажность 42%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +21°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 53%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +24°C

Температура ночью +13°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +11°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +24°C (малооблачно). Относительная влажность 47%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +22°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 50%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +20°C

Температура ночью +8°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +7°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +20°C (малооблачно). Относительная влажность 42%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +14°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 7 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней