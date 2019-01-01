Владимир VS Владимир: эксперт объяснил, почему Путин очень боится Зеленского

Украинский журналист и политический эксперт Иван Яковина отмечает, что победа Владимира Зеленского на президентских выборах очень странно подействовала на российское руководство, ведь в Кремле никто не знает, как относиться к новоизбранному гаранту, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По мнению аналитика, в России боятся признаться, что интересовались украинскими выборами. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что его начальник не смотрел дебатов между кандидатами в президенты Украины, потому что "занимался проблемами Читинской области". Однако здесь есть небольшая проблема – в России нет Читинской области. Еще в 2008 году ее отменили по требованию самого Путина.

"Путин смотрит на избранного президента Украины и осознает, насколько он стал старым и бесполезным. Тепер на постсоветском пространстве он уже не самый спортивный и подтянутый. Вышла новая модель президента, и он моментально устарел. Путин действительно боится, что Зеленский понравится больше, чем он сам. Причем не украинцам, а россиянам", – пояснил Яковина.

Журналист также обратил внимание на то, что все обитатели Кремля быстро забыли имя нового президента Украины. Его называют по-разному, но никогда не произносят слово "Зеленский".

"Раньше таким табу было имя только одного человека – оппозиционера Алексея Навального – тоже молодого, энергичного и амбициозного. Путина одолевает суеверный страх: громко скажешь имя своего врага – передашь ему часть своей силы и власти", – объясняет эксперт.

Как сообщал ONLINE.UА, советник по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговорыс президентом России Владимиром Путиным, а также пытаться договориться о чем-то с пророссийскими оккупантами на Донбассе.